Eduardo dos Santos sai tarde mas evitou o "cliché africano", diz Luaty Beirão (Expresso das Ilhas) O anúncio da não recandidatura de José Eduardo dos Santos à Presidência angolana peca por tardia, "mas pelo menos vai de próprio pé", disse hoje à Lusa o activista angolano Luaty Beirão.

Número de mortes devido à forte queda de neve no Afeganistão sobe para 54 (SAPO) As autoridades afegãs fizeram hoje um novo balanço do número de vítimas mortais provocadas pela forte queda de neve que tem atingido o país nos últimos três dias, que quase duplicou para as 54 pessoas.

Navios italianos resgatam mais 600 imigrantes no Mediterrâneo central (A Semana) Navios italianos resgataram, no sábado último, 4, mais de 600 imigrantes com vida, que navegavam a bordo de várias embarcações no Mediterrâneo Central e que pretendiam alcançar as costas europeias.

Deputado Miguel Monteiro é o novo Secretário-Geral do Movimento para a Democracia (RTC) O novo Secretário-Geral do MpD, Miguel Monteiro, disse hoje, à RCV, que uma das prioridades do seu mandato de três anos é fazer funcionar as estruturas concelhias do partido.