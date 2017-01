Voos cancelados, por causa da bruma seca, e problemas de fornecimento de água e energia aos hotéis têm marcado este período de grande procura por parte dos turistas nas ilhas do Sal e da Boa Vista. No Sal, vários hotéis estiveram sem água mais de dois dias – a situação só foi normalizada este sábado – e a imprensa internacional, principalmente a inglesa, tem noticiado os regressos dos aviões que não conseguiram aterrar na Boa Vista.

O governo angolano espera que o Brasil retome, como nos anos anteriores, a linha de crédito para Angola, afirmou, na terça-feira (27), Georges Rebelo Pinto Chikoti, ministro das Relações Exteriores de Angola. A suspensão está relacionada com o escândalo Odebrecht, que levou à prisão o CEO Marcelo Odebrecht foto.

A sua morte foi anunciada por diferentes fontes várias vezes, mas foi sempre impossível de confirmar. "Pensamos que Baghdadi está vivo e que continua a dirigir o grupo Estado Islâmico", disse Peter Cook, porta-voz do Pentágono, numa entrevista à CNN, esta sexta-feira à noite.

O Governo vai nos próximos anos fazer uma “aposta forte” no desencravamento diversas localidades do interior da ilha de Santiago com potencialidades para o desenvolvimento da agricultura, pescas e o turismo, segundo garantiu o primeiro-ministro.