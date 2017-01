Uma equipa de técnicos do serviço de cardiologia do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, fez com sucesso o primeiro implante de um "pacemaker", anunciou hoje o Ministério da Saúde em nota.

A ilha do Sal registou três casos de abuso sexual no espaço de quinze dias. Casos que fazem aumentar as estatísticas no país e que um estudo levado a cabo pela UNICEF anuncia que pelo menos 95% das vítimas de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes em Cabo Verde são do sexo feminino.