A implementação do Estatuto da Carreira Médica continua a ser o maior desafio da classe em Cabo Verde, defendeu hoje o bastonário da Ordem dos Médicos, Daniel Ferreira.

A NATO reafirmou hoje a sua “confiança absoluta” na manutenção do “compromisso forte” dos Estados Unidos junto da Aliança Atlântica, depois de o futuro presidente do país, Donald Trump, a ter classificado como “obsoleta”.

Uma conferência sobre a "Regionalização e o Desenvolvimento das ilhas" marca, esta 2ª feira na cidade do Porto Novo, Santo Antão, o arranque das jornadas parlamentares abertas do Grupo Parlamentar do MpD.